Event in Luxemburg: Contern wird am Wochenende wieder zum Mekka für Comic-Fans

Comicfans aufgepasst! Am Wochenende findet in Contern die 28. Ausgabe des Internationalen Comic Festivals statt. Die Comic-Börse kehrt nach zwei Jahren wieder in ihrer normalen Form zurück. «Nach einer schwierigen Zeit freuen wir uns auf die Rückkehr des Festivals in einer deutlich relaxteren Atmosphäre», sagt Comic-Autor Étienne Willem, der in diesem Jahr als Stargast dabei sein darf. Er genieße das Festival, «weil Contern sich im Unterschied zu anderen, üblicherweise in Sporthallen stattfindenden Comic-Festivals, eher wie ein Feriendorf anfühlt».