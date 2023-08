TUNING-SZENE: Conterns Problem mit Rasern – Nun meldet sich der Minister zu Wort

Treffen der Tuning-Szene sowie illegale Autorennen haben sich in Contern vervielfacht.

Seit Monaten rauben sie den Einwohnern Conterns den Schlaf: Nächtliche Autorennen haben sich in den vergangenen Jahren in der luxemburgischen Gemeinde vervielfacht. Dies bestätigte der Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng), in seiner Antwort auf die parlamentarische Anfrage des DP-Abgeordneten Claude Lamberty.