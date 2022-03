Luxemburg : «Corona existiert, ist gefährlich und tötet»

LUXEMBURG – Wie jeden Donnerstagmittag hielten die Pflegekräfte in Luxemburg auch heute wieder eine Schweigeminute ab, um vor den Gefahren der Pandemie zu warnen.

Pflegekräfte in ganz Luxemburg schlossen sich am heutigen Donnerstagmittag zu einer Schweigeminute zusammen, um auf die Auswirkungen der Pandemie auf den Pflegesektor und das Privatleben jedes Einzelnen aufmerksam zu machen. Unter den Schlagworten #YesWeCare und #ImpfeWierkt führten die Weißkittel diese Aktion bereits zum zehnten Mal durch.

«Das Virus existiert, es ist gefährlich und es tötet», heißt es in einer Pressemitteilung. So wurden am Mittwochabend drei neue Todesfälle bekannt gegeben. «Der Impfstoff funktioniert, neun Milliarden Dosen haben alle Beweise dafür gesammelt», so die Organisatoren weiter, die die gesamte Bevölkerung auffordern, sich an der Bewegung zu beteiligen. «Ein chronisch unterbesetzter Sektor kann diese Welle nur verkraften, wenn die gesamte Bevölkerung uns unterstützt, indem sie die Barrieregesten genau beachtet».