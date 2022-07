Saarland : Corona-Inzidenz im Saarland bundesweit am zweithöchsten

Die Inzidenz der amtlich registrierten Corona-Infektionen im Saarland ist auf dem zweithöchsten Stand der 16 Bundesländer. Das Robert Koch-Institut in Berlin notierte am Donnerstag 931,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Höher war dieser Wert nur in Schleswig-Holstein. Eine Woche zuvor wurde für das Saarland noch eine Inzidenz von 842,7 ausgewiesen.