Saarland : Corona-Inzidenz im Saarland weiter gestiegen

Trotz sommerlicher Temperaturen gibt es wieder mehr Menschen, die erkranken. Die Hoffnungen auf einen unbeschwerten Sommer ohne Pandemie sind dennoch groß.

Im Saarland ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen weiter gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert dem Robert Koch-Institut zufolge bei 620,1 – nach 555,8 am Vortag. Die Inzidenzen schwankten zwischen den Landkreisen teils erheblich: Am höchsten war der Wert im Landkreis St. Wendel mit 766,8, am niedrigsten im Regionalverband Saarbrücken mit (573,3). Die Inzidenz beschreibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Allerdings liefert sie kein vollständiges Bild der Infektionslage.