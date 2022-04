Lockdown in China : Corona-Lage spitzt sich zu – Peking riegelt 150 Gebäude ab

Chinas bislang weitgehend erfolgreiche Null-Covid-Strategie stößt an ihre Grenzen. In Peking wurden nun rund 150 Gebäude abgeriegelt.

Fast 22 Millionen Menschen müssen sich in Peking auf das Virus testen lassen.

In der chinesischen Hauptstadt Peking wurden nach dem Ausbruch von hundert Corona-Fällen innerhalb einer Woche 150 Gebäude abgeriegelt.

Im Zuge der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante sieht sich China mit dem schlimmsten Corona-Ausbruch seit dem Höhepunkt der ersten Welle Anfang 2020 konfrontiert. Dabei stößt Chinas bislang weitgehend erfolgreiche Null-Covid-Strategie mit Massentests, harten Lockdowns und Reisebeschränkungen an ihre Grenzen.



In Peking wurden rund 150 Gebäude abgeriegelt, nachdem rund hundert Corona-Infektionen binnen einer Woche nachgewiesen worden waren. Fast alle 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich auf das Virus testen lassen. Ausstellungen, Aufführungen und Hochzeitsfeiern wurden abgesagt, auch Sportstätten mussten schließen. Am Donnerstag wurden 50 Corona-Neuinfektionen aus der chinesischen Hauptstadt gemeldet, landesweit waren es laut Gesundheitsministerium mehr als 11.000 Fälle.