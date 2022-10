Santé : Corona-Maßnahmen werden in Luxemburg weiter gelockert

LUXEMBURG – Das neue Covid-Gesetz, das bis zum 31. März 2023 gültig ist, wurde am Donnerstagnachmittag in der Abgeordnetenkammer einstimmig verabschiedet.

Luxemburg ist mit dem Virus noch nicht fertig, aber die Anti-Covid-Maßnahmen werden noch ein wenig gelockert. Ein neues Covid-Gesetz, das bis zum 31. März 2023 gültig ist, wurde am Donnerstagnachmittag in der Abgeordnetenkammer einstimmig verabschiedet. Die wichtigste Neuerung ist, dass die Isolationsdauer nach einem positiven Test von sieben auf vier Tage verkürzt wird. Dies soll verhindern, dass zu viele Krankmeldungen zu Problemen in der Arbeitswelt führen.