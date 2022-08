WHO : Corona-Neuinfektionen sinken weltweit

Die Neuinfektionen gingen nach Angaben der WHO in allen Weltregionen zurück.

Die Weltgesundheitsorganisation teilte am Mittwoch mit, innerhalb der vergangenen Woche seien 4,5 Millionen neue Fälle registriert worden, das entsprach einem Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus sank um 13 Prozent auf rund 13.500. Die WHO sprach von einer willkommenen Entwicklung.

Die Neuinfektionen gingen nach Angaben der WHO in allen Weltregionen zurück und auch die Todesfälle sanken weltweit, allerdings mit Ausnahmen: In Südostasien wurden 15 Prozent mehr Tote verzeichnet, im Westpazifik-Raum drei Prozent mehr.