Wuhan : Corona-Pandemie laut FBI «höchstwahrscheinlich» durch Labor-Panne verursacht

Die US-Bundespolizei FBI bleibt bei der Theorie, dass eine Labor-Panne im chinesischen Wuhan für die Pandemie verantwortlich ist. Doch ganz so klar liegen die Dinge nicht.

US-Regierungsstellen kämen weiterhin zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen zum Ausbruch der Corona-Pandemie, so US-Medien.

Die US-Bundespolizei FBI geht nach Angaben ihres Direktors Christopher Wray davon aus, dass die Corona-Pandemie «höchstwahrscheinlich» durch einen Zwischenfall in einem Labor im chinesischen Wuhan verursacht wurde. «Das FBI geht schon seit einiger Zeit davon aus, dass der Ursprung der Pandemie höchstwahrscheinlich ein möglicher Laborvorfall in Wuhan ist», sagte Wray am Dienstag (Ortszeit) dem Sender Fox News.