«Covid-Rebound» : Corona-Pandemie nimmt in Luxemburg wieder Fahrt auf

LUXEMBURG – Während die Pandemie in Vergessenheit geraten zu sein scheint, steigen die Infektionszahlen weltweit an. So auch im Großherzogtum, wo 1300 Personen in der vergangenen Woche positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Vorm allem die Altersgruppe der 5- bis 14-jährigen ist von dem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen betroffen. Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa

Angesichts der Krisen, mit denen sich Luxemburg und der Rest der Welt derzeit konfrontiert sehen, scheint die Corona-Pandemie fast schon vergessen. Doch, mit dem Jahreszeitenwechsel, schießen die Infektionszahlen im Großherzogtum wieder in die Höhe: In der Woche vom 19. bis 25. September wurden 1300 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, wie aus den jüngst veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Dies entspricht einem Anstieg um satte 30 Prozent, verglichen mit der Vorwoche (999). Damit bestätigen sich die Befürchtungen eines «Corona Rebounds» in Luxemburg.

Zusätzlich registrierten die zuständigen Behörden 613 Reinfektionen. In der Vorwoche waren es noch 423, was einem Plus von 45 Prozent entspricht. Bis zum 25. September ist die Zahl der aktiven Infektionen auf 2.611 gestiegen. Am 18. September waren noch 2.076 Menschen in Luxemburg infiziert. Das durchschnittliche Alter der an Corona erkrankten Menschen soll, laut offiziellen Angaben, 40,5 Jahre betragen.

Zahl der Krankenhauseinweisungen hat sich fast verdoppelt

Trotz steigender Infektionszahlen gab es in der Woche vom 19. bis zum 24. September keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Jedoch hat sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen, im Vergleich zur Vorwoche, fast verdoppelt: Elf Neuaufnahmen in den Krankenhäusern wurden registriert, wovon ein Patient intensivmedizinisch betreut werden musste.

Mit den derzeitigen Entwicklungen in der Pandemie ist auch die Inzidenzrate erheblich gestiegen: 201 Fälle pro 100.000 Einwohner wurden registriert, verglichen mit 155 Fällen in der Vorwoche. Betroffen seien Menschen aller Altersgruppen, den größten Anstieg jedoch verzeichnen die 5- bis 14-Jährigen (+116 Prozent).

Wo stecken sich die meisten Menschen an?

Laut dem Gesundheitsministerium passieren die häufigsten Ansteckungen im Familienkreis (26 Prozent), gefolgt von Auslandsreisen (17 Prozent), Bildungseinrichtungen (9 Prozent) und der Arbeitsstelle (8 Prozent). Der Anteil der unbestimmten Quellen nimmt ab und macht 29 Prozent aus.

In der Woche vom 19. September bis 25. September wurden 1.879 Dosen verimpft: 16 Personen erhielten dabei ihre erste Dosis, 31 Personen ihre zweite. Demnach umfasst die Gesamtzahl der verabreichten Impfungen bis zum 26. September 1.290.631 Dosen. Insgesamt seien laut offiziellen Angaben 474.630 Personen im Großherzogtum vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 79 Prozent.

Der Kontaminationsgrad der 13 Kläranlagen des Landes, die untersucht wurden, zeigt eine hohe Prävalenz von SARS-CoV-2 im Abwasser, so der neueste Bericht des LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology).