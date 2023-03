Luxemburg : Corona-positive müssen nicht mehr in Isolation gehen

LUXEMBURG – Die Regierung des Landes hat sich am heutigen Freitag darauf geeinigt, weitere Corona-Schutzmaßnahmen ab dem 1. April fallen zulassen.

Die Corona-Fallzahlen in den vergangenen Wochen sind noch einmal in die Höhe geschossen.

Der Regierungsrat hat am Freitag weitere Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus beschlossen. Das verabschiedete Folgegesetz beinhaltet unter anderem, das Abschaffen der Isolationspflicht im Falle eines positiven Coronatests ab April. Derzeit ist die Dauer der Isolation nach einem positiven Coronatest auf vier Tage festgelegt, mit Anrecht auf eine entsprechende Krankenbescheinigung.

Darüber hinaus sieht der Gesetzestext die Abschaffung der Maskenpflicht in Bereichen vor, in denen sie bis dato noch gilt, wie beispielsweise in Altenheimen und Krankenhäusern. Außerdem soll die systematische Meldepflicht durch Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Pflege- und Betreuungsnetzwerke und Reiseveranstalter, beendet werden.