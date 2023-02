Deutschland : Corona-Regeln in der Großregion fallen – das musst Du jetzt beachten

In Deutschland fällt nach drei Jahren die Maskenpflicht in Zügen und Bussen. Die Maskenpflicht hatte immer wieder Ärger an Bord der Züge verursacht.

Erstmals seit fast drei Jahren dürfen in Deutschland Reisende im Fernverkehr der Bahn- und Busgesellschaften ab Donnerstag auf eine Schutzmaske verzichten. Auch für Fahrten im Nahverkehr, etwa in Bussen, U-Bahnen und S-Bahnen, laufen die letzten Corona-Maskenvorschriften aus.



In einigen Bundesländern wurden sie bereits abgeschafft. Im benachbarten Rheinland-Pfalz und Saarland gilt ab heute keine Pflicht mehr zum Tragen einer Maske. In Baden-Württemberg fiel sie bereits am Dienstag, in NRW am Mittwoch. Die Maskenpflicht im bundesweiten Fernverkehr war im Mai 2020 eingeführt worden – kurz nachdem die Pandemie Deutschland erreicht hatte.