Luxemburg: Corona schon vergessen? Was aktuell bei Kontakt oder einer Infektion zu tun ist

Am Mittwoch stimmen die Abgeordneten über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab. Unterdessen sind im Zuge der sogenannten Sommer-Welle laut dem letzten Wochenrückblick der Santé die per PCR-Test bestätigten Infektionszahlen innerhalb einer Woche um 41 Prozent in die Höhe geschossen. Manch einer mag inzwischen vergessen haben, was wann gilt und wo man sich hinwenden kann.