Zwischen Freitag und Sonntag sind in Luxemburg sieben Covid-erkrankte Personen verstorben. Das meldet die Santé am Montag. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Verstorbenen auf 1032.

Laut des Rapports werden derzeit 21 Personen stationär in den Krankenhäusern des Landes behandelt, 13 weniger als noch am Donnerstag. Vier Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

Am Freitag wurden zudem 1383 Neuinfektionen registriert, am Samstag waren es 1613 und am Sonntag 61 positive Tests.