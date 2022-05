Shanghai : Corona-Toter wachte im Leichenwagen wieder auf

Schreckensvorstellung: Ein Mensch stirbt tragisch an Corona, die Bestatter holen die Leiche ab – und plötzlich fängt der Tote wieder zu leben an.

Shanghai verfolgt einen strengen Lockdown, hat nun aber in einem Fall eines lebenden Corona-Toten zu ermitteln. Jin Liwang/XinHua/dpa

Für Aufsehen sorgt ein spektakulärer Covid-«Todesfall» in Shanghai. Einsatzkräfte wurden auf einen vermeintlichen Corona-Toten in einer Wohnung aufmerksam gemacht – nach kurzer Nachschau verständigten sie ein Bestattungsunternehmen. Dieses rückte am Montag auch rasch an und transportierte die Leiche ab. Doch bei Transport zum Leichenschauhaus entdeckten die Mitarbeiter des Bestattungsunternehmen Vitalzeichen an der älteren Person.

Ermittlerteam soll Vorfall aufklären

«Der ältere Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, und seine Vitalfunktionen haben sich stabilisiert», berichtet die Nachrichtenagentur «BNO». Der Vorfall habe sich demnach im Shanghaier Stadtbezirk Putuo ereignet und wurde lautr Bericht vom Gesundheitsinstituts des Bezirks und dem Büro für Zivilangelegenheiten bestätigt. Aufgrund des Vorfalls wurde nun ein gemeinsames Ermittlungsteam eingesetzt, das den Zwischenfall restlos aufklären soll.

In der chinesischen Metropole Shanghai sind Millionen Menschen seit Wochen und auf unbestimmte Zeit im harten Lockdown. In der Millionenstadt liegen die Nerven blank, die Menschen haben kaum Zugang zu Essen oder Medikamenten. Der Großteil der Bürger darf zudem ihre Wohnungen nicht verlassen, die Ausgangssperre wird strengstens überwacht. So gut wie alle Läden sind zudem geschlossen, die Verzweiflung der Menschen wird indes immer größer.

China mit Null-Toleranz-Strategie

Chinas Null-COVID-Strategiehat die Einwohner Shanghais verärgert, da Chinas größte Stadt seit dem 5. April unter einer drakonischer Abriegelung steht. China hat die rund 25 Millionen Einwohner Shanghais phasenweise abgeriegelt. Die Lebensmittellieferdienste in Shanghai wurden von der riesigen Nachfrage überwältigt und haben zusätzlich mit einem Mangel an Personal zu kämpfen. Doch die Behörden halten an ihrer Null-Toleranz-Strategie fest.