Luxemburg: Corona und Grippe – Infektionszahlen brechen ein

Mit dem Rückzug der Viren fallen auch die Wochenberichte der Santé immer schmaler aus. Die Zahl registrierter Atemwegsinfekte hat sich in Kalenderwoche (KW) 14 nach den neuesten Zahlen, die das Gesundheitsministerium am Donnerstagmorgen veröffentlicht hat, wieder deutlich reduziert: 69,5 Prozent weniger Personen als in der Vorwoche wurden zwischen 3. und 9. April in Luxemburg positiv auf das Coronavirus getestet. In absoluten Zahlen heißt das: von 977 auf 298 Fälle.