Luxemburg : Corona und Grippe wollen noch nicht verschwinden

In der dritten Kalenderwoche (KW3) dieses Jahres ging es bei den Atemwegsinfektionen leicht aufwärts. Das zeigt der aktuelle Wochenrückblick des Gesundheitsministeriums am Donnerstag. Demnach stieg die absolute Zahl der Corona-Infektionen um 32,6 Prozent von 630 in der Vorwoche auf 835. Ein Grund für die Steigung könnte auch die erhöhte Anzahl an PCR-Tests sein, die in KW3 zu 16,27 Prozent positiven Tests führte, in KW2 waren es nur 12,97 Prozent.