Corona: Waren Schulschließungen in Luxemburg wirklich notwendig?

Unmittelbar vor Beginn des neuen Schuljahres nutzte Bildungsminister Claude Meisch (DP) die Gelegenheit, um im Gespräch mit L'essentiel ein Resümee seiner – im wahrsten Sinne des Wortes – historischen Amtszeit seit 2018 zu ziehen. In Hinblick auf die Pandemie mit Beginn im Jahr 2020 stellte Meisch fest: «Noch nie zuvor waren die Gesellschaft und insbesondere das Bildungswesen mit einer solchen Herausforderung konfrontiert worden.»

Totaler Shutdown wie in China wäre nicht möglich gewesen

Experten gingen zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass die Schulen besonders starke Pandemie-Treiber seien – was sich im Nachgang allerdings relativiert hatte. In der Tat gelang man nach Analysen und wissenschaftlichen Berichten zum Schluss, dass die Übertragungsrate in Schulen «nicht auf dem gleichen Niveau wie bei der Grippe» waren.