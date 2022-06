Luxemburg: Coronapause überstanden – Die Kultur ist zurück in Esch

Die Kultur hat nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder Einzug in Esch/Alzette gehalten. Gleich die erste «Nuit de la Culture», die im Rahmen von Esch2022 organisiert wurde, war ein durchschlagender Erfolg und lockte rund 8000 Besucher an. Zur zweiten Kulturnacht kamen rund 5000 Gäste und zur dritten etwa 6000. «Und wir haben noch zwei vor uns, darunter das große Finale mit dem Cirque du Soleil im September», sagt der Escher Bürgermeister Georges Mischo.

Seit Anfang des Jahres hat die derzeitige Europäische Kulturhauptstadt die Zahl ihrer Veranstaltungen sukzessive gesteigert. «Und das Angebot wird im Sommer durch die Reihe ‹Esch célèbre la culture› noch größer», wie die Gemeinde mitteilt. «Hunderte von Veranstaltungen werden in nur wenigen Monaten angeboten werden. Es stehen große Open-Air-Konzerte auf dem Programm, die Shows in der Rockhal, die Francofolies, aber auch zahlreiche Ausstellungen, etwa in der Möllerei, in der Konschthal und in unserem neuen Zentrum für zeitgenössische Kunst. Außerdem wurde das Musée national de la Résistance renoviert. Nächste Woche wird unser neues Jugendtheater im ehemaligen Ariston-Kino eröffnet, genauso wie das Briddehaus im ehemaligen Krankenhaus», erklärt Georges Mischo.