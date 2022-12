Luxemburg: Coronatests für Reisende aus China derzeit «nicht geplant»

LUXEMBURG – Trotz sprunghaftem Anstieg der positiven Coronafälle in China seit Beendigung der «Null-Covid»-Politik, plant Luxemburg – im Gegensatz zu anderen Ländern – aktuell nicht, Covidtests für Reisende aus China einzuführen.

China erlebt derzeit den weltweit höchsten Anstieg an Coronainfektionen. AFP

Drei Jahre nach dem erstmaligen Auftreten des Coronavirus in China, steht die Welt erneut vor der Frage über schärfere Einreisebestimmungen für Menschen aus der Volksrepublik. Die chinesische Regierung hatte zu Beginn der Pandemie einige der härtesten Corona-Maßnahmen weltweit verhängt. Inzwischen hat das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt seine strikte «Null-Covid»-Politik gelockert und beschlossen, die Grenzen wieder zu öffnen und Touristen das Reisen wieder zu gestatten.

Die wieder geöffneten Grenzen der Volksrepublik bei explodierenden Corona-Fallzahlen bereiten einigen Ländern im Westen große Sorge – vor allem denjenigen, die die Pandemie besonders hart getroffen haben, wie Italien beispielsweise. Während einige Experten die Pandemie für beendet erklärt haben, warnen andere vor einer neuen, potenziell schwereren Variante, die im Zuge von weiterer Mutationen entstehen könnte. Dennoch ergreifen nicht alle Länder überstürzt Maßnahmen, die auf Reisende aus China abzielen. So auch die luxemburgische Regierung, die auf L'essentiel-Anfrage erklärt, dass es aktuell «nicht geplant» sei, Personen, die aus China einreisen, obligatorische Coronatests aufzuerlegen.

China erlaubt nun auch Touristen das Reisen. AFP

Allerdings solle das nicht bedeuten, dass auch künftig keine Beschränkungen eingeführt werden sollen. Solche Entscheidungen erfordern einen interministeriellen Dialog und eine Bestätigung durch den Regierungsrat, wie das Außenministerium erklärt.

«Seit dem 1. Oktober 2022 können Drittstaatsangehörige, die ihren Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union oder des Schengen-Raums haben, wieder in das Großherzogtum reisen, und zwar für jede Art von Reise, einschließlich nicht wesentlicher Reisen, und zwar unabhängig von ihrem Impfstatus», heißt es auf der Homepage «covid19.public.lu» der Santé.

Direkten Passagierflüge zwischen China und dem Flughafen Luxemburg gibt es im übrigen nicht. Die einzigen Nonstop-Verbindungen sind die kommerziellen Flüge von Cargolux nach Peking, Shanghai, Zhengzhou oder Xiamen.

Die EU-Kommission berät über einheitliches Vorgehen

Angesichts der heftigen Coronawelle in China haben mehrere Länder ihre Vorgaben zur Einreise chinesischer Staatsbürger verschärftDie USA verlangen ab Januar von Einreisenden aus der Volksrepublik einen negativen Coronatest. Zuvor hatte bereits Italien als erstes europäische Land verpflichtende Tests für Chinesen bei der Ankunft im Land angeordnet.

«Diese Maßnahme erweist sich als unerlässlich, um die Überwachung möglicher Varianten des Virus zu gewährleisten und um die italienische Bevölkerung zu schützen», so der italienische Gesundheitsminister Orazio Schillaci in einer Pressemitteilung. Selbes gilt für Japan, wo für alle Reisenden aus dem chinesischen Festland PCR-Tests verpflichtend sind. Die EU-Kommission wollte am heutigen Donnerstag über ein koordiniertes Vorgehen beraten.

Und wie sieht es in Deutschland aktuell aus?

Seit dem 1. Juni sieht die Regelung in Deutschland so aus, dass bei Einreisen aus dem Ausland generell keine Nachweispflicht mehr besteht – es muss also weder Impfung, Genesung noch ein negativer Coronatest nachgewiesen werden.

Der Wegfall der Nachweispflicht und die Aufhebung der pandemiebedingten Einreisebeschränkungen bedeuten allerdings nicht die Aufhebung aller Einreiserestriktionen für Menschen, die in China ansässig sind, wie das Auswärtige Amt betont. So müssen Einreisende aus China einen «wichtigen Grund» nachweisen, wenn sie in die EU einreisen. Dies können etwa Familienbesuche, medizinische Behandlungen oder wichtige berufliche Missionen sein. Mit dem Infektionsstatus haben diese Beschränkungen aber nichts zu tun.

Dass sie weiterhin gelten, hat allein politisch-diplomatische Gründe: Eigentlich hatte die EU bereits im Sommer das Vorliegen «wichtiger Gründe» als Voraussetzung für die Einreise aus China streichen wollen. China wollte eine solche Streichung seinerseits aber nicht für Einreisen aus der EU zusichern, weswegen die EU ihre Restriktionen nach dem Prinzip des Gegenseitigkeitsvorbehalts fortführte.