Wuhan : Coronavirus soll von Wildtiermarkt stammen

US-Forscher sind sich nahezu sicher, dass das Virus auf dem Wildtiermarkt von Wuhan auf den Menschen übersprang – womöglich zweimal.

Ende 2019 erkrankten in Wuhan die ersten Menschen an einer noch unbekannten Krankheit. Die Betroffenen, die es zuerst erwischte, hatten auf dem Fischmarkt in Wuhan gearbeitet, wo auch andere lebende Tiere angeboten wurden. Schon früh gingen Forschende davon aus, dass das Virus dort von einem Tier auf Menschen übergesprungen war, was im Fachjargon Zoonose genannt wird. Allerdings hielt sich der Glaube hartnäckig, das Virus sei künstlich von Menschen in einem Labor erzeugt worden.