Kino : «Corsage» gewinnt Preis für besten Film in London

«Corsage» feierte sein Debüt in der Kategorie «Un Certain Regard» bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai dieses Jahres und wurde anschließend auf verschiedenen Festivals in Jerusalem, Toronto und San Sebastian gezeigt. In Sarajevo wurde Vicky Krieps für den Film als «Beste Schauspielerin» ausgezeichnet.