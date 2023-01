Mit Vicky Krieps : «Corsage» wird nach Anklageerhebung gegen einen Schauspieler aus dem Programm genommen

Das österreichische öffentlich-rechtliche Fernsehen kündigt am Sonntag die Absetzung von Spielfilmen an, in denen ein Schauspieler auftritt, der derzeit in dem Oscar-nominierten Film «Corsage» zu sehen ist und gestanden hat, kinderpornografisches Material besessen zu haben. «Der ORF verzichtet mit sofortiger Wirkung auf die Produktion und Ausstrahlung von Werken mit Florian Teichtmeister wie ‹Kommissar Rex› oder ‹Tatort›», hieß es am Sonntag auf der Website der Sendergruppe.

Laut ORF hat die Kinokette Cineplexx, die 400 Kinos in zwölf Ländern betreibt, den Sissi-Spielfilm «Corsage», der letztes Jahr in Cannes in der Auswahl «Un Certain Regard» gezeigt wurde, aus dem Programm genommen. Florian Teichtmeister verkörperte Kaiser Franz Joseph in dieser europäischen Koproduktion, die im Wettbewerb stand, um Österreich bei der nächsten Oscar-Verleihung in der Kategorie Bester ausländischer Film zu vertreten.