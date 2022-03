Lifestyle : Corvetten bevölkern das Großherzogtum

LUXEMBURG – 155 Corvetten werden am Wochenende durch das Land fahren. Eine Vereinigung hat zu einem Treffen eingeladen.

Väter, deren Nachwuchs auf eigenen Beinen steht und die sich mal ein schickes Auto leisten. So beschreibt Fernand Conrardy von der Vereinigung Corvette Owners Luxembourg den typischen Besitzer eines solchen Schlittens. Aber auch Frauen und Jugendliche führen ein solches Gefährt, sei das Fahrzeug doch erschwinglich. Der Mann kennt auch die Vorzüge einer Corvette: «Sie ist kraftvoll, schnell und nicht zu sensibel. Man kann also leicht jeden Tag mit ihr fahren».

Am Wochenende veranstaltet die Organisation zum zweiten Mal eine Ausfahrt. Mit dabei sind 155 Corvette-Fahrer. Am Freitag starten sie in Remich, fahren an der Mosel entlang, über Echternach und Junglinster nach Luxemburg-Stadt. Am Samstag führt die Route über Larochette und Diekirch nach Vianden. Das Sauertal steht am Sonntag auf dem Programm.