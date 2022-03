Leas erste Worte : «Cory wird immer in meinem Herzen sein»

Nach dem tragischen Tod von Freund Cory Monteith richtet sich Schauspielerin Lea Michele erstmals an ihre Fans. Die rührende Botschaft folgt via Twitter.

Am 13. Juli starb ihr Freund und «Glee»-Serienkollege Cory Monteith an einer Überdosis Heroin und Alkohol. Seither hat sich Lea Michele von der Öffentlichkeit abgeschottet und die Presse darum gebeten, in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre zu respektieren.