Suche unterbrochen : «Costa Concordia» bewegt sich

Wegen starkem Wind und hohen Wellen hat sich das Kreuzfahrtschiff bewegt. Die Suche nach Vermissten musste gestoppt werden. 16 Menschen sind nach wie vor verschollen.

Die Suche nach Vermissten in dem Wrack der «Costa Concordia» ist am Sonntagmorgen unterbrochen worden, weil sich das Schiff in der Nacht etwas stärker bewegt hatte.