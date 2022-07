Neue Engine : «Counter-Strike» soll nach 10 Jahren überarbeitet werden

Zum zehnjährigen Jubiläum soll es im August das größte Update in der Geschichte von «CS:GO» geben. Neben neuer Grafik-Engine soll es auch einen neuen Namen geben: «Counter-Strike». Und auch die Counter-Terroristen und Terroristen sollen in CT und T umbenannt werden.

So könnte «Counter-Strike: Global Offensive» ab August aussehen. Es gibt Gerüchte, dass Valve dem Spiel eine neue Engine spendiert. Mit der Source-2-Engine könnte das Spiel so aussehen.

Es könnte praktisch ein neues Spiel und grafisch ebenfalls an moderne Standards angepasst werden: «Counter-Strike: Global Offensive» soll zum zehnjährigen Jubiläum eine neue Grafik-Engine bekommen. «Source 2», so der Name der Engine, könnte aber auch das Spielgefühl komplett verändern. Im August soll das Update pünktlich zum Geburtstag kommen, so die Insider-Quellen von Entwickler Valve. Das Ganze ist aber noch mit Vorsicht zu genießen. Als 1999 die erste Beta-Version von «Counter-Strike» als Modifikation für das Spiel «Half-Life» veröffentlicht wurde, konnte niemand ahnen, das «CS» mal zu einem der größten E-Sport-Titel der Welt heranwächst. Seit der ersten Beta-Version sind unzählige Updates veröffentlicht worden.

«Source 2» könnte nämlich das grafisch in die Jahre gekommene «CS:GO» in eine Augenweide verwandeln. Was mit der Engine möglich ist, zeigte das von Valve veröffentlichte VR-Game «Half-Life: Alyx». Neben der neuen Engine soll der Shooter der Einfachheit halber in «Counter-Strike» umgetauft werden, ohne Beinamen. Auch die für Sponsoren problematischen Begriffe Terroristen und Counter-Terroristen sollen in T- und CT-Teams umgetauft werden.



Wenn im August die neue Version von «Counter-Strike» veröffentlicht wird, gibt es für die E-Sportlerinnen und E-Sportler vor allem eine Frage: Wie fühlt sich das Spiel an? Denn wenn man die Grafik-Engine austauscht, hat das definitiv einen Einfluss.