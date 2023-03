In Luxemburg wurden in der Woche vom 27. Februar bis zum 5. März 1606 Covid-Fälle registriert, 14 Prozent mehr als in der Vorwoche, in der die Zahl der Infektionen bereits deutlich angestiegen war. Von den Infektionen in der letzten Woche waren 52,3 Prozent Reinfektionen, wie aus den am Donnerstag vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen hervorgeht.