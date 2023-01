Luxemburg: Neues Jahr startet mit starkem Rückgang der Covid- und und Grippefälle

Die Corona- und Grippefälle haben über den Jahreswechsel abgenommen. Pexels

Covid und Grippe waren in der Woche vom 2. bis 8. Januar – wie auch in der Vorwoche weiter rückläufig. Das geht aus den am Donnerstag vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen hervor. In der zweiten Woche der Weihnachtsferien wurden 568 Covid-Fälle registriert, verglichen mit 777 in der Vorwoche. Das entspricht einem Rückgang von 26,9 Prozent. Mitte Dezember gab es im Großherzogtum noch mehr als 2500 Fälle wöchentlich. Zusätzlich zu den 568 neuen Fällen verzeichnet das Ministerium 431 Reinfektionen, gegenüber 499 aus der Vorwoche. Die Rate der positiven Tests fiel mit 9,76 Prozent wieder unter die 10-Prozent-Marke.

Diese Zahlen müssen jedoch relativiert werden. Das Land verzeichnet sieben weitere Todesfälle, die auf Corona zurückzuführen sind. Die Opfer waren im Durchschnitt 81 Jahre alt. In den Krankenhäusern sank die Zahl der Neuaufnahmen in die Normalpflege von 30 auf 23. Auf der Intensivstation sind derzeit fünf Betten belegt mit Corona-Patienten belegt, vor einer Woche waren es noch zwei. Die Patienten sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums durchschnittlich 70 Jahre alt. Darüber hinaus wurden in der vergangenen Woche 699 Impfstoffdosen verabreicht, sodass nun 474.913 Personen über einen vollständigen Impfschutz verfügen (79 Prozent der Bevölkerung ab 5 Jahren). Somit wurden insgesamt 1,29 Millionen Dosen verimpft.

Ein erster Höhepunkt der Grippe wurde erreicht

Unter den in Luxemburg zirkulierenden Varianten ist Omikron BQ.1 mit 75,1 Prozent der Fälle am häufigsten vertreten, wohingegen die Corona-Variante XBB.1.5 nur mit 4,7 Prozent vertreten ist. Letztere wurde jedoch in den vergangenen Tagen von der WHO als «die am stärksten übertragbare Untervariante, die bislang entdeckt wurde» bezeichnet. Bisher hat dies noch keine Auswirkungen auf die Infektionskurven.