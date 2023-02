Santé-Wochenrückblick : Covid und Grippe in Luxemburg weiter auf dem Vormarsch

LUXEMBURG – Nach dem Aufschwung in der Vorwoche stieg die Zahl der neuen Corona- und Grippefälle weiter an, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Der Winter ist auch in Luxemburg in vollem Gange, und Atemwegsviren sind nach wie vor im Umlauf. In der vergangenen Woche gab es im Großherzogtum wiederum mehr Ansteckungen. Nach dem starken Aufschwung in der Vorwoche wurden zwischen dem 6. und 12. Februar 908 neue Fälle offiziell registriert (+8,7%), berichtet das Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Die Hälfte davon waren Reinfektionen.