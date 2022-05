Luxemburg : CR106 nach Lkw-Unfall am Freitagmorgen gesperrt

SCHWEICH – Am Freitagmorgen hat ein Lkw-Fahrer nach Angabe der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist eine Leitplanke gekracht. Der Mann wurde mit starken Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Freitag gegen 7.35 Uhr, soll ein Lkw-Fahrer auf dem CR106 zwischen Schweich in der Gemeinde Beckerich und Kreuzerbuch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und sei infolge dessen in eine Leitplanke gekracht. Das teilte die großherzogliche Polizei am Freitagmorgen mit.