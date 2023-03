Luxemburg: Crash zwischen Lkw und mehreren Autos sorgt für Stau auf A13

Am heutigen Donnerstag, gegen 12 Uhr, forderte ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und zwei Autos auf der A13 mehrere Verletzte. Das teilt der luxemburgische Automobilclub am Nachmittag mit. Demnach kam es zwischen den Tunneln Aessen und Ehleringen in Richtung Petingen zum Zusammenstoß. Die Live-Übertragung des Verkehrs an dieser Stelle, hatte die CITA abgeschaltet und warnte vor erheblichen Verkehrseinschränkungen.