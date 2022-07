Hackerangriff in Luxemburg : Creos und Enovos wurden Opfer eines Cyberangriffs

LUXEMBURG – Wie die Encevo-Gruppe am heutigen Montag mitgeteilt hat, wurden die Stromversorgungsunternehmen Creos und Enovos in der Nacht von Freitag auf Samstag von Unbekannten gehackt.

