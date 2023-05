Riad: Cristiano Ronaldo in Sorge – Fünfjährige Tochter brauchte Notfall-OP

Ronaldos Auftritt in Madrid löste zuletzt ein großes Chaos aus. Twitter

Alana Martina, die älteste Tochter von Cristiano Ronaldo, musste sich am Dienstag einer Not-Operation unterziehen. Grund dafür war eine Entzündung des Blinddarms, das berichteten englische Medien übereinstimmend. Der Eingriff wurde in einem Krankenhaus in der saudiarabischen Hauptstadt Riad durchgeführt.

Der besorgte Superstar und seine langjährige Freundin Georgina Rodriguez seien während der Operation immer an der Seite ihrer fünfjährigen Tochter gewesen. Mama Rodriguez veröffentlichte daraufhin auf Insta ein Foto ihrer Halskette mit einem Kreuz-Anhänger. Dazu schrieb die 29-Jährige: «Gott schütze die, die auf ihn vertrauen.»

Wie es Alana Martina geht, ist nicht bekannt. Sie soll aber auf dem Weg der Besserung sein. Ronaldo stand derweil am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz. Der Stürmer postete ein Bild von sich in Action, was als positives Zeichen gedeutet werden kann. Im vergangenen Jahr musste die Familie bereits einen Schicksalsschlag verarbeiten. Bei der Geburt der jüngsten Tochter Esmeralda verlor deren Zwillingsbruder sein Leben.

Gerüchte um Beziehungskrise

Zuletzt gab es zudem Gerüchte um Beziehungsprobleme. So hieß es beispielsweise, dass sich Ronaldo und Rodriguez auseinandergelebt haben sollen. Der fünffache Champions-League-Sieger soll mit dem Verhalten seiner Partnerin nicht einverstanden sein. Das behauptete zumindest der spanische Tiktoker Abel Planelles. Dass Rodriguez in ihrer Netflix-Doku «I am Georgina» Einblicke in ihre Beziehung preisgab, soll dem Superstar ebenso sauer aufgestossen sein.

Rodriguez reagierte harsch. «Der Neider erfinde Gerüchte, der Klatsch verbreitet, die und der Idiot glaubt sie», schrieb die 29-Jährige auf Instagram. Mit einem Kuss-Bild auf Instagram beseitigten die beiden die Gerüchte dann vollständig. Zusammen hat das Paar neben Alana Martina (5) die achtmonatige Esmeralda, Ronaldo hat mit verschiedenen Leihmüttern des Weiteren drei weitere Kinder. Cristiano Junior (12) sowie die Zwillinge Eva und Matteo (5).