Saudi-Arabien: Cristiano Ronaldo knackt 500-Tore-Marke

Cristiano Ronaldo sorgt für sportliche Schlagzeilen – und was für welche. Der 38-Jährige feierte am Donnerstagabend mit seinem Club Al-Nassr einen 4:0-Kantersieg gegen Al-Wehda. Das Besondere: Der Superstar steuerte alle Treffer selbst bei. So netzte der Portugiese, der seinen vierten Einsatz in der saudi-arabischen Liga hatte (bisher ein Tor), in den Minuten 21, 40, 53 (Elfmeter) und 61 ein. Seine Treffer feierte er mit seiner berühmten «Siuuu»-Pose.