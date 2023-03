«Bogere»: Cristiano Ronaldo reiste nicht mit leeren Händen aus Luxemburg ab

Nach dem hohen Sieg Portugals in Luxemburg gegen die Roud Léiwen (0:6) am Sonntagabend ließ sich der Nationalspieler Gerson Rodrigues die Gelegenheit nicht entgehen, seiner Marke «Bogere» einen kleinen Aufmerksamkeitsschub zu verschaffen. Eine Marke, die er vor kurzem zusammen mit der Miss Luxemburg 2020, Emilie Boland, lanciert hat.

Nach dem Match, in dem Cristiano Ronaldo erneut glänzte, indem er Anthony Moris zweimal überlistete, zögerte der luxemburgische Stürmer nicht, ihm Geschenke «Made in Luxemburg» für seine ganze Familie zu überreichen. Beim Verlassen der Umkleidekabine erhielt der portugiesische Star ein Geschenkpaket mit mehreren Kleidungsstücken mit dem Logo von «Bogere».

In derselben Liga in Saudi-Arabien

Inhalt des Pakets waren drei rosa T-Shirts mit den Namen Georgina, Eva und Alana und drei blaue T-Shirts mit den Namen Cristiano, Junior und Mateo und der berühmten Nummer 7, die dem fünffachen Ballon d'Or-Gewinner so am Herzen liegt. Das Ganze war mit einem weißen «Bogere» verziert.

Die Lebensgefährtin von Cristiano Ronaldo und ihre vier Kinder (zwei Mädchen und zwei Jungen) können die stylischen Shirts nun in Saudi-Arabien präsentieren. Rodrigues spielt, genau wie Ronaldo in der Saudi Professional League, wo die beiden bei der Partie Al-Nassr gegen Al Wahda (4:0) bereits am 9. Februar aufeinander trafen.