«Weg geebnet»: Cristiano Ronaldo schießt Giftpfeil in Richtung Lionel Messi

Cristiano Ronaldo war der erste Superstar, der in die saudiarabische Liga wechselte. In diesem Sommer tun es dem Portugiesen Spieler um Spieler nach – das Geld ruft. Unter den Stars sind etwa Karim Benzema (von Real Madrid), N’Golo Kanté (von Chelsea) oder zuletzt Riyad Mahrez (von Manchester City). Nun hat sich Ronaldo zu dieser Entwicklung geäußert: «Ich habe den Weg in die saudische Liga im letzten Januar geebnet und jetzt kommen alle Spieler nach.»