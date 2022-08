Premier-League-Übersicht: Cristiano Ronaldo schmort bei Pleite von ManUnited 53 Minuten auf der Bank

Manchester United – Brighton 1:2

Der neue United-Coach Erik ten Hag verzichtete in der Startaufstellung gegen Brighton auf den wechselwilligen Superstar Cristiano Ronaldo. Diese Maßnahme funktionierte überhaupt nicht. So lag ManUnited nach einem Doppelpack von Pascal Gross zur Halbzeit bereits mit 0:2 zurück. Dieses Resultat quittierten die Fans im Old Trafford mit lauten Buhrufen.

In der 53. Minute wurde Ronaldo dann eingewechselt. Und fortan wurde es tatsächlich ein wenig besser. In der 68. Minute kam United gar zum Anschlusstreffer – auf kuriose Art und Weise! Nach einer Faustabwehr des Brighton-Torhüters war sich die gesamte Verteidigung nicht einig, am Ende kullerte die Kugel über die Torlinie ins Eckige. Ein Brighton-Verteidiger war der letzte Spieler am Ball. Mehr Tore fielen nicht mehr.