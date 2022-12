Süßes Geschenk: Cristiano Ronaldo überrascht seine Georgina mit Torte von sich selbst

Zusätzlich zum Cristiano-Kuchen bekam Georgina Rodriguez eine weitere Torte. Damit gratulierte ihr ihr Freund zu ihrem Auftritt an den Latin Grammys 2022.

Mit einer Torte von sich selbst überrascht Cristiano Ronaldo seine Familie bei ihrer Ankunft im Hotel in Katar.

Fußball-Star Cristiano Ronaldo kämpft gerade mit der portugiesischen Nationalmannschaft um den WM-Titel in Katar. Am Freitagnachmittag steht Portugal erneut auf dem Rasen und spielt gegen Südkorea um den Einzug ins Achtelfinal. Unterstützung erhält der 37-Jährige nun von seiner Familie – und zwar direkt vor Ort. Georgina Rodriguez jettete mit den fünf Kindern nämlich kurzerhand von Madrid nach Doha.

Um die 28-Jährige bei ihrer Ankunft würdig zu begrüßen, organisierte Cristiano eine süße Überraschung. Auf das Model wartete im Hotelzimmer eine riesige Cristiano-Torte. Diese zeigt den Fußballer im portugiesischen Nationaltrikot, wie er einen weiteren Kuchen mit Fußball-Motiven wegschießt. Auf dieser separaten Torte sitzen Georgina und vier ihrer fünf Kinder in Form von Figürchen. Fotos davon postete das Model in seiner Instagram-Story.

Vielleicht mit Foto, aber nicht so wie Cristiano Ronaldo.

Vielleicht mit Foto, aber nicht so wie Cristiano Ronaldo.

Ja klar, ich würde so etwas feiern.

Ja klar, ich würde so etwas feiern.

Ja klar, ich würde so etwas feiern. Nein, das wäre mir zu selbstverliebt. Kuchen ist Kuchen. Es ist mir egal, wie er aussieht. Vielleicht mit Foto, aber nicht so wie Cristiano Ronaldo.

Zweite Torte für Georgina

Zusätzlich zum essbaren Ronaldo wurde eine weitere, etwas kleinere Torte für Georgina angefertigt. Cristiano gratulierte ihr in dieser Form zum Auftritt an den diesjährigen lateinamerikanischen Grammys. Das Motiv der Torte zeigte sie in ihrem blauen Kleid, welches sie bei der Verleihung trug.