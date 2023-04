Madrid: Cristiano Ronaldo vermietet seine Luxusvilla

1 / 10 Die Villa ist etwa 5,4 Millionen Euro wert. Netflix/«I Am Georgina» Das Haus verfügt über sieben Schlafzimmer, neun Bäder, … Netflix/«I Am Georgina» … einen Innen- und einen Aussenpool sowie ein hochmodernes und voll ausgestattetes Fitnessstudio. Instagram

Cristiano Ronaldo spielt derzeit beim Al-Nassr FC in Saudiarabien und verdient dort rund 200 Millionen Euro pro Saison. In zehn Saudi-Pro-League-Spielen schoss der 38-Jährige bisher elf Tore und bereitete zwei weitere vor. Dennoch steht Al-Nassr derzeit nur auf Rang zwei der Tabelle, drei Punkte hinter Ittihad FC. Zu wenig für die Verantwortlichen. Sie entließen Coach Rudi Garcia und ersetzten ihn erstmals durch U-19-Trainer Dinko Jeličić.

Während in Saudi-Arabien also viel los ist, wird bekannt, dass der Fußball-Superstar seine Villa in Madrid vermietet. Neun Jahre lang spielte der Portugiese für Real Madrid, bevor es ihn 2018 weiter zu Juventus Turin zog. Wer sich nun bereits die Hände reibt, dem sei gesagt: Die Miete ist sehr teuer. Nach Angaben der spanischen Medien «Semana» und «Mundo Deportivo», beträgt die Miete für das 950 Quadratmeter große Haus stolze 10.000 Euro – pro Monat.

Prominente Nachbarschaft

Tatsache ist aber auch: Für dieses Geld bekommt die neue Mieterin, der neue Mieter viel geboten. Das Luxusanwesen, das rund 5,e Millionen Euro Wert hat, lässt kaum einen Wunsch offen. Das Haus verfügt über sieben Schlafzimmer, neun Bäder, einen Innen- und einen Außenpool sowie ein hochmodernes und voll ausgestattetes Fitnessstudio, in dem Ronaldo trainierte.

In diesem sind Laufbänder, ein Kraftbereich und eine Stretching-Zon zu finden. Auch ein eigener Fußballplatz fehlt natürlich nicht. Besonders: Ronaldo ließ sogar in die Türklinken seine Initialen eingravieren. Die Villa befindet sich zudem im Madrider Nobel-Viertel «La Finca». Hier wohnen viele Stars, wie etwa mehrere Real-Madrid-Kicker: Toni Kroos beispielsweise oder auch David Alaba. «La Finca» befindet sich ein wenig außerhalb Madrids, mit dem Auto benötigt man etwa rund 20 Minuten bis zum Bernabéu-Stadion. Die Siedlung wird streng überwacht.

Georgina Rodriguez verirrte sich im Haus

Gibt es einen Haken an der Villa? Ja – zumindest wenn man Georgina Rodriguez, der Partnerin Ronaldos, glaubt. In der Netflix-Doku «I Am Georgina» sah man nämlich bereits das Anwesen – und die 29-Jährige meinte: «Als ich das erste Mal zu Cristianos Haus kam, verirrte ich mich.» Sie habe in die Küche gehen wollen, um Wasser zu holen und «ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Manchmal brauchte ich eine halbe Stunde, um ins Wohnzimmer zu kommen, weil ich den Weg zurück nicht kannte.»