Nach Totgeburt des Sohnes: Cristiano Ronaldo veröffentlicht erstes Familienbild mit neugeborener Tochter

Am Ostermontag gaben sie die traurige Nachricht bekannt.

Sie können wieder lachen: Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez mussten den Tod ihres Zwillingssohnes verkraften. «Jetzt ist es an der Zeit, dankbar zu sein für das Leben, das wir gerade auf dieser Welt willkommen geheißen haben», schreibt der Fußballer.

Die Freude im Hause Ronaldo-Rodrigez lässt die Trauer nach dem Verlust ihres Sohnes in den Hintergrund rücken: Fußballstar Cristiano Ronaldo hat erstmals ein Familienbild veröffentlicht, auf dem er seine neugeborene Tochter auf dem Arm hält. Dabei ist er umgeben von seiner Freundin Georgina Rodriguez (28) und seinen Kindern. «Home sweet home. Gio und unser kleines Mädchen sind endlich bei uns», verkündet er sichtlich stolz.

Dabei richtete der 37-Jährige auch emotionale Worte an seine Followerinnen und Follower und alle, die die Familie in den schweren, vergangenen Tagen unterstützt hatten: «Wir möchten uns bei allen für die netten Worte und Gesten bedanken. Eure Unterstützung ist sehr wichtig und wir alle haben die Liebe und den Respekt gespürt, den Ihr für unsere Familie habt. Jetzt ist es an der Zeit, dankbar zu sein für das Leben, das wir gerade auf dieser Welt willkommen geheißen haben.»