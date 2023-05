Saudi-Abenteuer: Cristiano Ronaldo will schon wieder weg – kehrt er zu Real Madrid zurück?

Der 38-Jährige wird in dieser Saison in Saudi-Arabien wohl keinen Titel gewinnen. Nicht nur, dass der Portugiese keinen Erfolg feiern wird, er scheint auch Heimweh nach seiner alten Wirkungsstätte zu haben. So berichtet die Zeitung «El Nacional», dass CR7 Saudi-Arabien verlassen und wieder nach Madrid zu Real wechseln möchte. Das aber nicht etwa als Spieler. Präsident Florentino Perez soll ihm einen Job als Botschafter angeboten haben.