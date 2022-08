Manchester: Cristiano Ronaldo zerstörte Handy von Autist (14) – nun reagiert die Polizei

Entschuldigung folgte schnell

«Ich bin schockiert»

Ihr Sohn, der Autist, so die Mutter, sei völlig geschockt gewesen. «Es war sein erstes Spiel im Stadion. Er ist wirklich verärgert darüber und er will nie wieder zu einer Partie gehen.» Sie hätten so einen brillanten Tag gehabt, aber: «Cristiano Ronaldo hat uns den Tag komplett ruiniert.» Auf Social Media legte die Mutter nach. Dazu schrieb sie: «Ich bin schockiert, wie ein professioneller Fußballer ein Kind so angreifen kann.» Ronaldo sei selbst Vater. «Wie würde er reagieren, wenn man so was seinem Kind antun würde», so die wütende Mutter weiter.