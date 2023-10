Crocs Classic Cowboy Boots: Diese Crocs sind was für Großstadt-Cowboys.

So sehen die neuen Crocs-Stiefel aus.

Zum sogenannten «Croctober» hat sich der Spezialist für Gummistoff-Sandalen Crocs etwas ganz Ausgefallenes einfallen lassen: die «Crocs Classic Cowboy Boots». Am Donnerstag enthüllte das Unternehmen die neuen Crocs-Modelle mit einem Hauch von Western. Die Cowboy-Stiefel aus Gummistoff mitsamt Sporenanhänger seien von der Fangemeinde inspiriert.

Seit Jahren haben sich in den sozialen Medien Stimmen lautgemacht, die einen von Crocs inspirierten Cowboy-Stiefel wünschten. «Crocs hat die Leidenschaft erkannt und lässt die Träume der Fans wahr werden, indem es den «Crocs Classic Cowboy Boot» in die Realität umsetzt», heißt es in einer Mitteilung, die CNN vorliegt.