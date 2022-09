Bildung: CSL plädiert gegen längere Schulpflicht

Die Arbeitnehmerkammer weist auf den Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal hin.

Die luxemburgische Arbeitnehmerkammer (CSL) sorgt sich um die berufliche Zukunft der großherzoglichen Jugend. Das Gesetzesprojekt zur Verlängerung der Schulpflicht werde allein nicht ausreichen, um das Problem der Schulabbrüche zu bekämpfen. «Die sozialen Ungleichheiten werden nicht von der Schule alleine ausgeglichen, sondern auch durch soziale Aktivitäten. Diese Maßnahme bringt in Bezug auf das Arbeitsrecht, dass eine gewerbliche Arbeit ab 16 Jahren erlaubt, Kohärenz-Probleme mit sich», erklärt Jean-Claude Reding, der Vizepräsident der CSL.

Das Gesetzesvorhaben, so die Befürchtung der Kammer, sei «ein Versuch, die Zahl der Schulabbrüche schönzumalen». Gleichzeitig verweist man auf den Personalmangel im Bildungs- und Jugendministerium. «Die schulischen Probleme, die die jungen Leute zum Abbruch der Schullaufbahn mit 16 Jahren verleiten, haben ihre Ursachen in der Grundschulausbildung», so die CSL.