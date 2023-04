Deutschland: CSU-Chef Söder möchte «sein» AKW in Eigenregie weiterbetreiben

Der Ministerpräsident von Bayern will seine AKW in Landesregie weiterbetreiben.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will Atomkraftwerke, wie den Samstagnacht abgeschalteten Meiler Isar 2, in Landesverantwortung weiterbetreiben und verlangt vom Bund daher eine Änderung des Atomgesetzes. Bayern fordere vom Bund «eine eigene Länderzuständigkeit für den Weiterbetrieb der Kernkraft», sagte Söder der «Bild am Sonntag». Solange die Krise nicht beendet und der Übergang zu erneuerbaren Energien nicht gelungen sei, «müssen wir bis zum Ende des Jahrzehnts jede Form von Energie nutzen».

Bayern wolle zudem als Vorreiter in die Forschung zur Kernfusion einsteigen, sagte Söder. Er sprach sich für den Bau eines eigenen Forschungsreaktors aus – «gerne in Zusammenarbeit mit anderen Ländern».

Söder sei «unglaubwürdig»

Dagegen sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, Söder habe nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima noch mit Rücktritt gedroht, wenn die Koalition an der Atomkraft festhalte. «Jetzt fordert er das Gegenteil. Mit so einem Zickzack-Kurs macht man sich unglaubwürdig», kritisierte sie gegenüber der Zeitung.

Die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland waren am Samstagabend wie vorgeschrieben vom Netz gegangen. Wie die jeweiligen Betreiber mitteilten, stellten die Anlagen Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen die Stromlieferung ein.