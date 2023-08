Luxemburg: CSV-Abgeordnete bezweifeln Funktionalität der Bahnhofswache

Bei der Polizeistation am Bahnhof von Luxemburg-Stadt scheint es nicht rund zu laufen: Nach Informationen der CSV-Abgeordneten Laurent Mosar und Léon Gloden hatte die Polizeistation in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen Personalmangels geschlossen werden müssen. Die Situation hat die beiden nach dem Wochenende einer parlamentarischen Dringlichkeitsfrage an den Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng), veranlasst.