mRNA-Forschung : Curevac klagt gegen Biontech wegen Patentrechtsverletzung

Biontech soll bei der Entwicklung seines Corona-Impfstoffs Eigentumsrechte im Rahmen der mRNA-Forschung des Konkurrenten Curevac verletzt haben. Curevac klagt nun.

Curevac-Zentrale in Tübingen.

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat in Deutschland eine Klage gegen den Corona-Impfstoff-Hersteller Biontech SE und zwei Tochterunternehmen eingereicht. Das Unternehmen spricht von Patentrechtsverletzung. Wie Curevac am Dienstag weiter mitteilte, fordert es eine «faire» Entschädigung für die Verletzung einer Reihe der geistigen Eigentumsrechte aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in der mRNA-Technologie, die bei der Herstellung und dem Verkauf des Impfstoffs Comirnaty von Biontech/Pfizer (Deutschland/USA) verwendet wurden. Die Klage wurde vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben.