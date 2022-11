Luxemburg: Cyberangriff legt kurzzeitig Betrieb der Firma Cobolux lahm

«Hacker sind in unsere Server eingedrungen und haben alles auf den Kopf gestellt. Der Schaden ist immens», erklärt Paul Faltz, Generaldirektor von Cobolux, am gestrigen Dienstag. Der luxemburgische Betrieb ist vergangenen Freitag von Hackern angegriffen worden. Die Attacke habe es nach Angaben von Paul Faltz unmöglich gemacht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. «Die ganze Fabrik musste heruntergefahren und alles neu programmiert werden», so der Leiter des Unternehmens mit rund 150 Beschäftigten, das Metzgereien im Land und in der Großregion, sowie Supermärkte und Restaurants mit Fleisch beliefert.

Schaden am Fleisch konnte verhindert werden

«Wir konnten die Produktion und das Entbeinen der geschlachteten Tiere einstellen», so Faltz, womit Schaden am Fleisch verhindert werden konnte. Da der Betrieb am Sonntag grundsätzlich stillsteht, kam es nur am Samstag zu einem Produktionsausfall. «Jetzt ist das Problem gelöst», versicherte Paul Faltz am Dienstag und lobte gleichzeitig die Arbeit und den Einsatz seiner Teams.