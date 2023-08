Cybercrime: Sex-Erpressungen in Luxemburg haben sich vervielfacht

So – oder so ähnlich – beginnen viele Sextortion-Geschichten. Das englische Kofferwort aus «sex» und «extortion» beschreibt das Phänomen, dass Menschen durch von ihnen geteilte Nacktbilder von sich beispielsweise zum Erpressungsopfer werden. Die Anzahl der Fälle in Luxemburg steigt, wie die Bee Secure Helpline mitteilt.